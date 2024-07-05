FAO: Küresel gıda fiyatları haziranda değişim göstermedi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin haziran ayı sonuçlarını açıkladı.



Buna göre endeks, haziranda bir önceki aya göre değişmeyerek 120,6 puan değerinde kaldı.



Küresel gıda fiyatları yıllık bazda ise yüzde 2,1 düşerken, Mart 2022’de zirveye ulaştığı seviyeden yüzde 24,8 altında kaldı.



Endeksin haziranda sabit kalmasında tahıl fiyatlarındaki düşüşün bitkisel yağlar, şeker ve süt ürünleri fiyatlarındaki artışla dengelenmesi etkili oldu.



Tahıl Fiyat Endeksi, ana ihracatçı ülkelerdeki iyi hasat beklentileriyle haziranda önceki aya göre yüzde 3 azaldı.

TALEP ARTTI, ENDEKS YÜKSELDİ



Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ise palmiye yağına yönelik artan küresel talep ve Amerika kıtasında soya ve ayçiçek yağlarına yönelik güçlü taleple arttı. Buna göre, Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 yükseldi.



Şeker Fiyat Endeksi, olumsuz hava koşullarının Brezilya ve Hindistan'daki üretime muhtemel etkisine ilişkin endişeler nedeniyle yüzde 1,9 arttı.



Aynı dönemde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, güçlü perakende satışlar, Batı Avrupa'da mevsimsel düşen süt teslimatları ve Okyanusya bölgesindeki düşük stoklar nedeniyle yüzde 1,2 yükseldi. Öte yandan tereyağı fiyatları da söz konusu etkiler nedeniyle 24 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



Et Fiyat Endeksi ise domuz, büyükbaş ve küçükbaş hayvan etlerinin uluslararası fiyatlarındaki hafif artışların, kümes hayvanları etlerinin fiyatlarındaki hafif düşüşle dengelenmesi sonucunda haziranda değişim göstermedi.

