Merkez Bankası'nın geçen yıl devreye soktuğu Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminde kapsam genişliyor.



Merkez Bankası, 2023 yılında ödeme ve elektronik para kuruluşlarının da yeni nesil anlık ödeme sistemi olan FAST sistemine doğrudan katılımının sağlanacağını açıkladı.



Merkez Bankası tarafından işletilen ve Ocak 2021'de kullanıma açılan FAST sisteminde 24 üye banka bulunmakta ve kayıtlı kullanıcı sayısı 19 milyon.



Merkez'den yapılan yazılı açıklamada, "Liralaşma Stratejisi kapsamında dijital ekonomi yol haritasının önemli bir unsuru olan FAST sisteminin kapsam ve kapsayıcılığını arttırmak için gereksinimleri yerine getiren Ödeme ve E-Para Kuruluşları'nın 2023 yılında FAST Sistemine doğrudan katılımı sağlanacaktır" denildi.



Merkez Banrkası, gelişmenin ödemeler alanında rekabetin ve yenilikçiliğin artmasını destekleyeceğini, yeni ve katma değerli hizmetlerin sunulmasına katkı sağlayacağını beklediğini söyledi.



Açıklamada ayrıca "FAST İş Yeri Ödemeleri ile ilgili gerekli hazırlıklar tamamlanmış olup, 2023 ilk çeyreğinde kullanılmaya başlanacaktır" denildi. Böylece mobil uygulamalar ve POS cihazlarının ekranlarında görüntülenen TR-Karekod'u okutulmasıya hesaptan hesaba anlık ödeme imkanı sunulacak.



Banka verilerine göre FAST sisteminde günlük ortalama 7,9 milyar TL tutarında 6.4 milyon ödeme hesaplar arasında anlık gerçekleşmekte.

