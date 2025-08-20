Fas'ta enflasyon yüzde 0,5

Fas'ta yıllık enflasyon oranı Temmuz 2025'te Haziran'daki 12 aylık en düşük seviye olan yüzde 0,4'ten yüzde 0,5'e yükseldi. Nisan ayından bu yana en yüksek oran, öncelikle dört ayın en keskin artışı olan yüzde 0,9 oranında artan gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı.



Haziran'daki yüzde 0,8'e kıyasla fiyatlar dört ayın en keskin artışı oldu. Enflasyon ayrıca mobilya (yüzde 0,8 - yüzde 0,4), alkollü içecekler ve tütün (yüzde - yüzde 3,4) ve çeşitli mal ve hizmetlerde (yüzde 1,5 - yüzde de hızlandı. Bu arada, konut ve kamu hizmetleri (yüzde 0,6), giyim ve ayakkabı (yüzde 0,7), sağlık (yüzde 0,2) ve eğitim (yüzde 2,3) sektörlerinde enflasyon sabit kaldı. Buna karşılık, restoranlar ve otellerde enflasyon düştü (yüzde 3,4 - yüzde 3,8), ulaşım fiyatları ise daha yavaş bir oranda düştü (yüzde -2,9 - yüzde 3,4). Aylık bazda tüketici fiyatları, Haziran ayındaki yüzde 0,4'lük artışın ardından Temmuz ayında yüzde 0,1 düştü.