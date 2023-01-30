Fatih, Amasra-2 kuyusunda sondaja başladı

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Keşfin Fatih'i, Amasra-2'de! Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-2'de sondaja başladı. Türkiye'nin enerjisi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Keşfin Fatih’i, Amasra-2’de! 📍🇹🇷



Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-2’de sondaja başladı. 🌊



Türkiye’nin enerjisi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.🇹🇷#TPAO #TürkiyeninEnerjisi pic.twitter.com/eUhYanRQmz — Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) January 30, 2023