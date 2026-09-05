Fatih Birol: Hürmüz Boğazı'na güven sarsıldı

Küresel ekonomide jeopolitik tansiyon yüksek ve sıcak çatışmalar, karşılıklı ambargolar birbiri ardına geliyor.

Tüm bu gelişmeler en çok enerji maliyetlerini etkilemeye devam ediyor.

Petrol fiyatlarının yanı sıra işlenmiş ürünlerden jet yakıtı, dizel, benzin gibi tüketicinin direkt olarak kullandığı ürünlerde önemli fiyat artışları yaşanıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol NTV'nin sorularını yanıtladı.

“UFACIK BİR BOĞAZA BAĞLADIK”

Krizin bir süre daha devam edeceğini söyleyen Birol, "Dünya ekonomisi 120 trilyon dolarlık bir ekonomi . Bunu 50 kilometrelik ufacık bir boğaza bağladık." dedi.

Kriz bitse bile artık Hürmüz Boğazı 'na olan güvenin sarsıldığını dile getiren Birol, "Hürmüz'e güvenin sağlanması mümkün değil. Çünkü dünya enerjisinin büyük bir bölümü Hürmüz'den geçiyordu. Kalbe giden damarlardan birisi kapandı." değerlendirmesinde bulundu.

Ham petrol kullanılmadığını dizel, benzin ve LPG kullanıldığını dile getiren Birol, "Bunların fiyatı petrolden daha fazla arttı. Nedeni ise rafineriler atıl durumda olması. Şu anda dizel fiyatları Amerika'da ve Avrupa'da tarihi seviyelere geldi." diye konuştu.

JET YAKIT PAHALILIĞI

Birol, jet yakıtlarının pahalı olmasının tüm dünya ekonomilerini sarsacağını da dile getirdi.

Mart ayında açıklanan stratejik rezervler hala depolarda duruyor. Fatih Birol, söz konusu rezervlerin yalnızca yüzde 20'sinin kullanıldığını söyledi ve şöyle devam etti:

“400 milyon varil stoku arz ettiğimizi açıkladım. Fiyatlar 20 dolar düştü. O olmasa çok daha yüksek olacaktı. O bizim mevcut stoklarımızın yüzde 20'si. Yüzde 80'i hala bizde duruyor. Daha ne kadar kullanacağız. Buna önümüzdeki günlerde bakacağız.”