Fatih Unkapanı'nda SGK çalışanları iş bıraktı

İstanbul Fatih Unkapanı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları, EYT ile iş yüklerinin arttığını söyleyerek iş bırakma eylemi yaptı.



Kurum önünde toplanan, Unkapanı Sosyal Güvenlik Merkezi çalışanları adına açkılamayı, Büro Emekçileri Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı İsak Ateş yaptı.



Ateş, "Kurum borçlanması ve EYT ile birlikte çalışanlarının iş yükü kat kat artmıştır. Vergi ve prim aflarıyla beraber diğer işlerini de yetiştirmek için zaten gece gündüz demeden çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu emekçisi artık yeter diyor" dedi.



Ek göstergeden yararlanmak istediklerini belirten Ateş şunları kaydetti: “Sosyal Güvenlik Kurumu doğumdan ölüme tüm vatandaşlarımıza hizmet vermekte olup mevcut yoğunluğu ve iş yükü açısından da en yoğun kurumlardan biridir. Sosyal Güvenlik Kurumu emekçileri olarak 2012 yılında haksız ve hukuksuz bir şekilde kesilen Mahkeme kararına rağmen halen ödenmeyen ikramiyelerimizi ve diğer ek ödemelerimizi geri istiyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu ek ödeme yönetmeliğinde yer alan ek ödeme puanlarına yüzer puan eklenmesini istiyoruz. Ek gösterge düzenlemesinde 3600 kapsamı dışında bırakılan Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarına da 3600 ek gösterge istiyoruz.”



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