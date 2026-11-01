FBI: Binance soygunundan Kuzey Kore sorumlu
01.11.2026 07:21
Binance'e yönelik siber saldırıda 6.3 milyar dolarlık varlık çalındı.
Tarihin en büyük soygunu olarak kayda geçen Binance'e yönelik saldırının yankısı sürüyor. FBI 6 milyar dolardan fazla dijital varlığın çalınmasından Kuzey Kore destekli TraderTraitor'u sorumlu tuttu.
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance , siber saldırıda çalınan 6.3 milyar doların 6 milyar dolarlık bölümünü şirket kaynaklarıyla karşılayarak yerine konduğunu açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada " Saldırı nedeniyle oluşan kaybın 6 milyar dolarlık bölümünü karşıladık." ifadesi kullanıldı. Binance'e göre geri kalan ve toplam tutarın yüzde 10'undan azını oluşturan varlıklar, likiditesi daha düşük varlıklardan oluşuyor. Bu varlıkların temin edilmesi daha uzun sürebilir.
Binance, çalınan 6.3 milyar dolarlık varlığın 6 milyar dolarlık kısmı yerine konuldu.
FBI: KUZEY KORE YAPTI
Öte yandan ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), tüm zamanların en büyük soygunu olarak kayıtlara geçen Binance saldırısından Kuzey Kore devlet destekli TraderTraitor adlı oluşumu sorumlu tuttu.
FBI, söz konusu birimin üyelerinin çalınan varlıkları Ethereum kripto para birimine dönüştürdüğünün tespit edildiğini bildirdi.
FBI ve gizli servis, kripto para sektöründe faaliyet gösteren şirketlere de çağrıda bulundu. Saldırganların kullandığı adreslerle bağlantılı işlemleri engellemeleri istendi.
NE OLMUŞTU?
Kripto para piyasası, perşembe günü sektör tarihinin en büyük siber saldırısıyla sarsıldı. Dünyanın en büyük kripto para platformu Binance, yalnızca 40 dakika süren bir siber saldırıya uğradı. Toplam maliyet, 6.3 milyar dolar (314 milyar 582 milyon 940 bin TL) olarak açıklandı.
Bilgisayar korsanlarının hedef aldığı borsa genelinde panik başlarken ilk sızıntı, borsanın ofislerinin yer aldığı Abu Dabi'de gece 23.20 sularında şirketin siber güvenlik ekibi tarafından fark edildi. Hesaplardan bir anda 1 milyar dolardan fazla kaynağın çekildiği saptandı.
Durumun üst yönetime bildirilmesiyle yaklaşık 100 çalışandan oluşan bir kriz ekibi kuruldu ve üst düzey yöneticilerin tamamı dakikalar içinde acil toplantıya bağlandı.
Canlı yayında hesapların boşalışını izlemek zorunda kalan kriz ekibinin önündeki bilanço, 1 milyar dolarlık ilk tespitin ardından hızla katlanarak 40 dakika içinde 6 milyar doların üzerine tırmandı.