Fed, acil durum programını sonlandırıyor

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, bankacılık krizi sürecinde başlatılan acil kredi programının uzatılması ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.



2023 yılında üst üste gelen banka iflaslarının ardından Banka Vadeli Fonlama Programı uygulamaya alınmıştı. Söz konusu programın acil bir önlem olduğuna vurgu yapan Barr, finansal sistemdeki stresi azaltılmasının amaçlandığını belirtti. Banka Vadeli Fonlama Programı, 11 Mart'ta sona erecek. Program kapsamında bankalara bir yıla kadar borçlanma olanağı tanınıyor.



Fed yetkilisi, banka sermayelerine yönelik Basel III düzenlemesini dikkatlice değerlendirdiklerini ifade etti. Barr, beklenen reformların etkisine ilişkin anketin sonuçlarının yayınlanacağını da açıkladı.



Bankaların ciddi karşı çıktığı düzenlemeler iled Fed'in gereksiz kredi kullanımını azaltmayı hedeflediği belirtildi. Barr'ın açıklamaları Fed'in ilk kez önemli değişikler yapmayı düşündüğüne işaret işaret etti.