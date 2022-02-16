ntv.com.tr

Fed adaylarının oylanmasına yönelik oturum ertelendi

Fed adaylarının oylanmasına yönelik oturum Cumhuriyetçilerin boykotu nedeniyle ertelendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.02.2022 - 09:33

Fed adaylarının oylanmasına yönelik oturum ertelendi

İlişkili Haberler

Fed, bu yıl bankaları işsizliğin arttığı senaryoda test edecek

Fed, bu yıl bankaları işsizliğin arttığı senaryoda test edecek

Fed'de tarihi başkan seçimi: İlk kez siyahi bir kadın oldu

Fed'de tarihi başkan seçimi: İlk kez siyahi bir kadın oldu

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nde, ABD Merkez Bankası () Başkanı Jerome Powell'ın ikinci dönem için başkanlığa adaylığı dahil olmak üzere Leal Brainard, Sarah Bloom Raskin, Lisa Cook ve Philip Jefferson'ın bankadaki boş görevlere adaylıklarının oylanacağı oturum Cumhuriyetçilerin boykotu üzerine ertelendi.

Komitenin 12 Cumhuriyetçi üyesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Fed'in Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine aday gösterdiği Sarah Bloom Raskin'e yönelik itirazlar nedeniyle oturumu boykot etti.

Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey, Raskin'in geçmişte bir fintech şirketinin yönetim kurulundaki rolüyle ilgili cevaplanmamış sorular olduğunu belirterek, Cumhuriyetçileri oylamayı boykot etmeye çağırmıştı.

Cumhuriyetçilerin oturuma katılmamasıyla oylama için yeterli çoğunluk sağlanamadı.

Bankacılık Komitesi Başkanı Sherrod Brown, oylamayı mümkün olan en kısa sürede yeniden planlamaya çalışacağını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Kasım 2021'de Fed Başkanlığı'na Jerome Powell'ı ve Başkan Yardımcılığına Lael Brainard'ı aday gösterdiğini açıklamıştı.

Beyaz Saray, Fed'in Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine Sarah Bloom Raskin'i, boş olan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Lisa Cook ile Philip Jefferson'ı aday göstermişti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...