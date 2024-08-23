Fed Başkanı Powell: Politika ayarlamasının zamanı geldi

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole'da konuşuyor...



Powell'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...



Para politikasında ayarlamalar yapmanın zamanı geldi.



İstihdam piyasasında daha fazla yavaşlama istemiyoruz.

Fiyat istikrarına doğru ilerlerken, güçlü bir istihdam piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.



Politika faizi risklere yanı vermek için yeterli alan sağlıyor, buna istihdam piyasasındaki istenmeyen zayıflama da dahil.



Faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı verilere, görünümüne ve risk dengesine bağlı olacak.



Enflasyonun yüzde 2 seviyesine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna dair güvenim arttı.

Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler azaldı, istihdama yönelik aşağı yönlü riskler arttı.

Enflasyon önemli ölçüde azalırken, hedefe artış çok daha yakınız.



İşsizlikte kesin artışlardan kaçınırken, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda iyi bir ilerleme sağlandı.



İşgücü piyasasında soğukluk açıkça belli, artık aşırı ısınmıyor.



Ayrıntılar geliyor...