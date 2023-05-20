FED Başkanı Powell: Sıkı kredi koşulları faiz artırım seyrini etkileyebilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Eski Fed Başkanı Ben Bernanke ile Thomas Laubach Araştırma Konferansı'nda düzenlenen panelde bankacılık sektöründeki son gelişmeler ile enflasyonla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Powell, burada yaptığı konuşmada, fiyat istikrarının güçlü bir ekonominin temeli olduğunu belirterek fiyat istikrarı olmadan ekonominin kimseye yaramayacağını söyledi.

"ENFLASYONDA YÜZDE 2 HEDEFİNDE KARARLIYIZ"

Yüksek enflasyonun satın alma gücünü azalttığı için önemli zorluklar getirdiğinin farkında olduklarını yineleyen Powell, bu nedenle Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmekte kararlı olduğunu vurguladı.



Powell, enflasyonun düşürülememesinin sadece "acıyı" uzatmayacağını aynı zamanda fiyat istikrarına geri dönmenin sosyal maliyetini de artıracağına dikkati çekerek, bunun ailelere ve işletmelere daha da büyük zararlar vereceğini düşündüklerini aktardı.



FAİZ MESAJI DİKKAT ÇEKTİ



ABD'de bankacılık sektöründeki gelişmelere de değinen Powell, genel olarak bankaların ve bankacılık sisteminin güçlü ve dayanıklı olduğunu, şimdi veya gelecekte karşılaşılabilecek zorluklarla başa çıkmak için iyi bir konumda olduğunu ifade etti.



Powell, mart başında bankacılık sektöründeki stres ortaya çıktığında bankalar için likidite araçlarını kullandıklarını anımsatarak, söz konusu likiditenin fiyat istikrarını sağlamak için bankanın para politikası araçlarının kullanımını kısıtlamadan finansal sistemin istikrarını desteklediğini anlattı.



Jerome Powell, "Finansal istikrar araçları bankacılık sektöründeki koşulların hafiflemesine yardımcı olurken, sektördeki gelişmeler ise kredi koşullarının sıkılaşmasına katkıda bulunuyor ve bunun ekonomik büyüme, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması muhtemel. Sonuç olarak, hedeflerimize ulaşmak için politika faizimizin normalde olması gerektiği kadar yükselmesi gerekmeyebilir. Tabii bunun boyutu çok belirsiz." diye konuştu.



Fed'in mevcut politikasını "kısıtlayıcı" olarak nitelendiren Powell, şimdiye kadarki sıkılaşmanın gecikmeli etkileri ve son bankacılık streslerinden kaynaklanan kredi sıkılaşmasının boyutu hakkında belirsizlikle karşı karşıya olduklarını aktardı.



Powell, bankanın gelecek kararlarının verilere ve gelişen görünüme bağlı alınacağını yineledi.



ESKİ FED BAŞKANI'NDAN ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ



Eski Fed Başkanı Ben Bernanke de normal ekonomik işleyişi bozan olağan dışı olayları genellikle enflasyonun takip ettiğini söyledi.



Pandeminin politika yapıcıların neler olduğunu anlamalarını ve uygun şekilde tepki vermelerini zorlaştırdığını belirten Bernanke, pandemiyle ilgili bir dizi şokun enflasyona neden olduğunu ve bu şokların tahmin edilemeyeceğini aktardı.



Bernanke, Fed'in güvenilirliğinin enflasyon beklentilerini, özellikle de uzun vadeli enflasyon beklentilerini makul bir şekilde sabit tutmaya yardımcı olduğunu, bunun her zaman enflasyonu kontrol altına almanın ilk adımı olduğunu dile getirdi.

