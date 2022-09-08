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Fed Başkanı Powell'dan enflasyon mesajı

Fed Başkanı Powell, enflasyonun ne kadar uzun süre beklentilerin üzerinde kalırsa, riskin o kadar büyük olacağını açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 08.09.2022 - 17:07

Fed Başkanı Powell'dan enflasyon mesajı

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ABD Merkez Bankası () Başkanı Jerome Powell, enflasyonla ilgili açıklamalar yaptı.

" ne kadar uzun süre beklentilerin üzerinde kalırsa, risk o kadar büyük olur" diyen Powell şunları kaydetti: "Enflasyonu düşürmekte son derece kararlıyız. Enflasyon beklentilerinin oldukça çıpalı kalmaya devam etmesi önemli."

İstihdam piyasasının hala çok kuvvetli olduğunu belirten Powell, ücretlerin oldukça yüksek seviyelerde bulunduğunu ifade etti.

FED'DEN NE BEKLENİYOR?

Para piyasalarında 'in 21 Eylül'deki toplantıda yüzde 76 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor.

ABD'de haziran ayında yüzde 9,1 zirve yapan enflasyon temmuz ayında hız kesti. Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 8,5'e geriledi.

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