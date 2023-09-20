Fed Başkanı Powell'dan faiz artırımına açık kapı

Powell, Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme konusundaki kararlılıklarını güçlü şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Powell, fiyat istikrarı olmadan herkesin faydasına olacak uzun süreli güçlü iş gücü piyasası koşullarının olduğu bir dönemin sağlanamayacağını söyledi.



Powell, 2022 başından bu yana para politikası duruşunun önemli ölçüde sıkılaştırıldığını kaydederek "Çok fazla mesafe kat ettik ve sıkılaştırmamızın tam etkileri henüz hissedilmedi." değerlendirmesinde bulundu.



"EK POLİTİKA SIKILAŞTIRMASININ KAPSAMINI BELİRLEMEDE DİKKATLİ İLERLEYECEK KONUMDAYIZ"



Banka'nın para politikası kararlarının gelen verilere ve gelişen görünüm ile risklere ilişkin devam eden değerlendirmelere dayanacağını yineleyen Powell, "Geleceğe baktığımızda, uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını belirlemede dikkatli ilerleyecek bir konumdayız." dedi.



Powell, son göstergelerin ekonomik faaliyetin "sağlam" bir hızda büyüdüğünü ve bu yıl şu ana kadar reel gayrisafi yurtiçi hasıladaki (GSYH) büyümenin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini gösterdiğini belirterek, tüketici harcamalarına ilişkin son okumaların da özellikle "sağlam" olduğunu kaydetti.



Konut sektöründeki faaliyetlerin bir miktar toparlandığını ancak büyük ölçüde yüksek mortgage (konut kredisi) oranlarının yansıması olarak bir yıl önceki seviyelerin oldukça altında kalmaya devam ettiğine işaret eden Powell, yüksek faiz oranlarının aynı zamanda sabit yatırımlar üzerinde de baskı yarattığını söyledi.



Powell, iş gücü piyasasının sıkı olmayı sürdürdüğünü ancak arz ve talep koşullarının daha iyi bir dengeye gelmeye devam ettiğini ifade etti.



"ENFLASYONU HEDEFE İNDİRECEK KADAR KISITLAYICI PARA POLİTİKASI DURUŞUNA ULAŞMAYA KARARLIYIZ"



Enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğini belirten Powell, enflasyonun geçen yılın ortasından bu yana bir miktar yavaşladığını ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin sağlam bir şekilde çıpalandığının görüldüğünü kaydetti. Powell, "Ancak enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşürülmesi sürecinde daha kat etmesi gereken uzun bir yol var." dedi.



Yüksek enflasyonun oluşturduğu risklere karşı son derece dikkatli olduklarını vurgulayan Powell, "Mevcut para politikası duruşunun kısıtlayıcı olduğunu ve ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu görüyoruz. Buna ek olarak ekonomi, hanehalkı ve işletmelere yönelik daha sıkı kredi koşullarından kaynaklanan ters rüzgarlarla karşı karşıya." diye konuştu.



Powell, "Enflasyonu zaman içinde yüzde 2 hedefimize indirecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşmaya ve bunu sürdürmeye kararlıyız." dedi.



"YUMUŞAK İNİŞ ÖNCELİKLİ HEDEF"



Gelen verilerin toplamına ve bunların ekonomik faaliyet ve enflasyon görünümü ile risk dengesine etkilerine göre kararlarını toplantıdan toplantıya almaya devam edeceklerini yineleyen Powell, kat edilen mesafe göz önüne alındığında, gelen verileri ve gelişen görünüm ile riskleri değerlendirirken "dikkatli bir şekilde ilerleyeceklerini" ifade etti.



Powell, "Uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazırız ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefimize doğru indiğinden emin olana kadar politikamızı kısıtlayıcı bir seviyede tutma niyetindeyiz." diye konuştu.



Bu toplantıda aldıkları politika faizini sabit tutma kararlarının para politikasında istedikleri duruşa ulaştıkları anlamına gelmediğini belirten Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin çoğunun bu yıl kalan 2 toplantıda faiz oranlarını bir kez daha artırmanın uygun olacağını öngördüğünü aktardı.



Powell, ekonomide "yumuşak inişin" öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayarak, bunca zamandır bunu başarmaya çalıştıklarını kaydetti.