Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi açıklaması

Powell, Dallas şehrinde düzenlenen etkinlikte ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Enflasyonun hedefe düşürülmesinde kaydedilen ilerleme ve iş gücü piyasasındaki soğuma göz önüne alınarak geçen hafta politika faizini 25 baz puan indirdiklerini ve politika kısıtlamasının derecesini azaltma yönünde bir adım daha attıklarını anımsatan Powell, politika duruşunun uygun şekilde yeniden ayarlanmasıyla ekonomideki ve iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğine, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye inebileceğine inandıklarını söyledi.



Powell, politikayı zaman içinde daha nötr bir seviyeye getireceklerini belirterek, ancak o seviyeye ulaşmak için izlenecek yolun önceden belirlenmiş olmadığını kaydetti.



Faiz oranında ek ayarlamaları değerlendirirken gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatle değerlendireceklerini vurgulayan Powell, "Ekonomi, faiz oranlarını düşürmek için acele etmemiz gerektiğine dair herhangi bir sinyal vermiyor. Ekonomide şu anda gördüğümüz güç, bize kararlarımıza dikkatle yaklaşma olanağı veriyor." dedi.



Powell, politika faiz oranın seyrinin gelen verilerin ve ekonomik görünümün nasıl gelişeceğine bağlı olacağını aktardı.



"ENFLASYONU HEDEFİMİZE DÖNDÜREREK EKONOMİMİZİN GÜCÜNÜ KORUMAYA KARARLIYIZ"



Geçmişte yüksek enflasyonu düşürme çabalarına sıklıkla eşlik eden işsizlik artışı olmadan enflasyonu hedefledikleri seviyeye indirmeyi amaçladıklarını belirten Powell, "Görev henüz tamamlanmamış olsa da bu sonuca ulaşma yolunda önemli bir ilerleme kaydettik." diye konuştu.



Powell, ekonominin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusunda önemli ilerleme kaydettiğini, iş gücü piyasasının sağlam durumda kalmaya devam ettiğini anlattı.



Enflasyonun zirve noktasından önemli ölçüde gerilediğini ve yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna inandıklarını kaydeden Powell, "Maksimum istihdamı desteklerken enflasyonu hedefimize döndürerek ekonomimizin gücünü korumaya kararlıyız." dedi.



Powell, iş gücü piyasasının artık önemli bir enflasyonist baskı kaynağı olmadığı noktaya kadar soğuduğunu, enflasyonun ise uzun vadeli yüzde 2 hedefine çok daha yakın seyrettiğini ancak henüz o noktada olmadığını vurguladı. Powell, "İşi bitirmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.



Fed Başkanı Powell, enflasyonun zaman zaman inişli çıkışlı seyir izlese de yüzde 2 hedefine doğru inmeye devam etmesini beklediğini kaydetti.



ABD'de üretici enflasyonuna ilişkin bugün açıklanan verilere de değinen Powell, verilerin beklediklerinden biraz daha fazla yükseliş gösterdiğini söyledi.



Powell, genel eğilimin hala sağlam olduğunu düşündüğünü, aralık ayındaki toplantıya kadar daha fazla veriyi değerlendireceklerini belirterek, "Ekonomi zayıflarsa faiz oranlarını düşürmek için çok fazla alanımız var." dedi.



"TRUMP'IN POLİTİKALARININ ETKİSİNİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN ERKEN"



Fed'in bağımsızlığına dair soruyu yanıtlayan Powell, karar alırken hiçbir siyasi partinin iyiliğini düşünmediklerini vurguladı.



Powell, kararları makroekonomik verilere bakarak verdiklerinin altını çizerek, bağımsız merkez bankalarının enflasyonla mücadelede daha iyi iş çıkardığını söyledi.



ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların etkisini kestirmek için henüz erken olduğunu dile getiren Powell, "Birkaç alandaki politikaların değişeceğini biliyoruz. Ne kadar değişeceğini bilmiyoruz. Ne kadar zaman diliminde değişeceğini bilmiyoruz. Mali politikaya gelince, Kongreden bir yasa tasarısı geçirmek oldukça uzun zaman alıyor. Daha fazla kesinliğe sahip olana kadar politika değiştirme konusunda dikkatli olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.