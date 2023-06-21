Fed Başkanı Powell'dan faiz mesajı

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumun metni yayımlandı.



Powell, enflasonu yüzde 2'ye düşürmenin zaman alacağını belirterek, "Fed Para Politikası Kurulu üyelerinin neredeyse tamamı faizlerin yıl sonuna doğru bir miktar daha yükselmesinin uygun olacağını düşünüyor." dedi.



Powell, enflasyonun düşmesi için bir süre ekonomik büyümenin trend altında gerçekleşmesi ve istihdam piyasasının bir miktar zayıflaması gerekeceğini kaydetti.