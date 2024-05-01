Fed Başkanı Powell'dan faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceği sinyali

Fed Başkanı Powell, Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi.



Geçen yıl enflasyonun önemli ölçüde düşerken, iş gücü piyasasının güçlü kalmayı sürdürdüğünü belirten Powell, ancak enflasyonun hala çok yüksek olduğunu, enflasyonu düşürme konusunda daha fazla ilerlemenin sağlanacağının garanti olmadığını ve ileriye dönük seyrinin de belirsiz olduğunu söyledi.



Powell, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.



Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugün faiz oranını değiştirmeme ve daha yavaş da olsa varlıklarını azaltmaya devam etme kararı aldığına işaret eden Powell, para politikasındaki kısıtlayıcı duruşun ekonomik aktivite ile enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu ve bankanın istihdam ile enflasyon hedeflerine ulaşmasına yönelik risklerin dengelendiğini aktardı.



Powell, "Ancak son aylarda enflasyonun yüzde 2 hedefimize doğru ilerleme kaydedemediği görüldü ve enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ediyoruz." dedi.



"BU YIL ŞU ANA KADAR VERİLER FAZLA GÜVEN VERMEDİ"



Ekonomik görünümün belirsiz olduğunu belirten Powell, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru düştüğüne dair daha fazla güven kazanana kadar faiz oranını düşürmenin uygun olacağını öngörmediklerini yineledi.



Powell, bu yıl şu ana kadar verilerin fazla güven vermediğine işaret ederek, "Daha önce de belirttiğim gibi enflasyona ilişkin veriler beklentilerin üzerinde geldi. Böyle büyük bir güvenin kazanılmasının beklenenden daha uzun sürmesi muhtemel." diye konuştu.



Gerektiği sürece politika faizine ilişkin mevcut hedef aralığını korumaya hazır olduklarını vurgulayan Powell, ayrıca iş gücü piyasasındaki beklenmedik zayıflamaya da yanıt vermeye hazır olduklarını ifade etti.



Powell, para politikasının bankanın hedeflerine yönelik riskler ve belirsizliklerle başa çıkmak için iyi bir konumda olduğunu belirterek, kararlarını toplantıdan toplantıya almaya devam edeceklerini yineledi.