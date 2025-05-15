Fed Başkanı Powell'dan şok uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "aptal" diyerek hakaret ettiği Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Enflasyondaki düşüşle birlikte faiz indirimi konusunda eli güçlenen Fed Başkanı Jerome Powell, "Daha sık ve potansiyel olarak daha kalıcı arz şoklarının yaşanacağı bir döneme giriyor olabiliriz." dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları şöyle:



Akademisyenler ve piyasa katılımcıları genel olarak Fed'in iletişimini etkili görse de, her zaman iyileştirme için yer var.



Daha sık ve potansiyel olarak daha kalıcı arz şoklarının yaşanacağı bir döneme giriyor olabiliriz. Bu da ekonomi ve merkez bankaları için zorlu bir meydan okuma.



Fed'in yaklaşımının belirli tarafları, enflasyon beklentilerine odaklanmak gibi, kalıcı.



Sıfır alt sınırı hala bir risk ve çerçevede ele alınmalı, ancak mevcut politika faiz oranları seviyesi göz önüne alındığında artık bir temel durum değil.



Çerçevenin, arz şoklarının daha sık ve kalıcı olabileceği bir dünya da dahil olmak üzere birçok koşula karşı dayanıklı olması gerekiyor.



Yetkililer istihdam ve ortalama enflasyondaki eksikliklere ilişkin dilin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği konusunda aynı fikirde.



Fed 2020'de benimsenen çerçevesine revizyonların iki günlük gözden geçirmensini yapıyor.







