Fed Başkanı "reform'" diyerek yemin etti. Trump'tan "büyüme" mesajı

Beyaz Saray'daki yemin töreninde Trump, Warsh’ın tamamen bağımsız olmasını istediğini söyledi. Ancak Trump, yemin töreninde ekonominin ''patlama yapmasına'' izin verilmesi çağrısında da bulundu.

Warsh’ı Fed başkanlığına aday gösteren Trump, son dönemde faiz indirimleri konusunda Fed üzerindeki baskısını artırmış ve Warsh’ın selefi Jerome Powell’ı sık sık hedef almıştı. Beyaz Saray’daki yemin töreninde konuşan Trump, “Gerçekten samimiyim, bunu başka bir anlamda söylemiyorum. Kevin’ın tamamen bağımsız olmasını istiyorum. Bağımsız olsun ve harika bir iş çıkarsın.” dedi.

Trump, “Bana bakma. Kimseye bakma. Kendi işini yap ve iyi bir iş çıkar.” ifadelerini kullandı. Ancak Trump, hemen ardından Warsh’ın nasıl bir politika izlemesi gerektiğine dair görüşünü de açıkça ortaya koydu. Fed’in son yıllarda “yolunu kaybettiğini” savunan Trump, Warsh’ın ekonomik büyümenin önemini kavradığını söyledi.

Trump, “Kevin ekonominin büyümesinin iyi bir şey olduğunu anlıyor. Enflasyonu durdurmak istiyoruz ama büyüklüğü durdurmak istemiyoruz.” dedi.

ABD Başkanı, “Çılgınca büyümeliyiz, bırakın ekonomi patlama yapsın. Ekonominin patlamasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Warsh'ın, Fed'e "ihtiyaç duyulan" reform ve modernizasyonu getireceğini kaydeden Trump, "modası geçmiş" veri toplama yöntemlerini dönüştüreceğini, "hatalı" modellere olan bağımlılığı azaltacağını ve Fed'in sözle yönlendirme olarak adlandırılan uygulamasını sınırlayacağını belirtti.

WARSH'TAN REFORM AÇIKLAMASI

Trump'ın konuşmasının ardından yemin ederek resmen Fed Başkanı olan Warsh, görevini enerji ve kararlılıkla üstleneceğini söyledi.

Karşı karşıya olunan zorluklar karşısında "toy" olmadığına dikkati çeken Warsh, "Bu yılların hayatın her kesiminden Amerikalıların yaşam standartlarını yükseltecek eşsiz bir refah getirebileceğine inanıyorum." dedi.

Warsh, Fed'in fiyat istikrarı ve maksimum istihdam misyonuna işaret ederek, şunları kaydetti: "Bu hedeflerin peşinden bilgelik ve netlikle, bağımsızlık ve kararlılıkla gittiğimizde, enflasyon daha düşük, büyüme daha güçlü, reel net gelir daha yüksek olabilir, Amerika daha müreffeh bir ülke haline gelebilir ve Amerika'nın dünyadaki yeri daha güvende olur. Bu misyonu yerine getirmek amacıyla hem geçmişteki başarı ve hatalardan ders çıkararak, durağan çerçeve ve modellerden sıyrılarak, dürüstlük ve performans konusunda net standartları koruyarak, reform odaklı bir Fed'e liderlik edeceğim."

Warsh, kendisi için çok değerli olan bir kuruma geri döndüğünü dile getirerek, yaklaşık bir nesil önce Fed bünyesinde çalıştığını anımsattı.

Mükemmelliğe ulaşmayı amaçladığını kaydeden Warsh, "Şu anki hedefim, en yetenekli kişilerin hayatlarının en iyi işlerini yapabilecekleri bir ortam yaratmak ve her türlü zorluğun üstesinden ortak bir amaç bilinciyle ve ulusal çıkarlara bağlılık ruhuyla gelmektir." dedi.

BEYAZ SARAY'DA 39 YIL SONRA BİR İLK

ABD Başkanı Donald Trump , 30 Ocak'ta eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Warsh'u, Fed Başkanlığı için aday gösterdiğini açıklamıştı.

ABD Senatosu, 13 Mayıs'ta Warsh'un Fed Başkanlığını onaylamıştı.

Stanford Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu 56 yaşındaki Warsh, 2006-2011 yıllarında Fed Yönetim Kurulu'nda görev yapmıştı.

Beyaz Saray'da yemin eden son Fed başkanı, 1987'de Alan Greenspan olmuştu.