Fed Başkanı Warsh'tan faiz mesajı: ''Enflasyon endişe verici''

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Fed Başkanlığına atanan ve mayıs ayında göreve başlayan Warsh, Wyoming eyaletinin Jackson Hole kentinde düzenlenen ve küresel piyasaların yakından takip ettiği merkez bankacılığı toplantısında konuştu.

Fed'in fiyat istikrarı hedefindeki gelişmelere dikkati çeken Warsh, "Görevimizin fiyat istikrarı tarafında rakamlar daha endişe verici." dedi.

Mevcut finansal koşulları "kısıtlayıcı" olarak nitelendirmekte zorlanacağını belirten Warsh'ın bu sözleri, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımını gündemine alabileceği şeklinde yorumlandı.

Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesinin son verisi bu hafta yüzde 3,7 olarak açıklanırken, ABD Merkez Bankası beş yılı aşkın süredir uzun vadeli yüzde 2'lik enflasyon hedefinin üzerinde seyrediyor.

Göreve gelmesinden bu yana ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerini kamuoyuyla sınırlı şekilde paylaşan Warsh, Fed'in şu anda "öncelikli odağının fiyatlar olması gerektiğini" söyledi.

Warsh, "Temel enflasyonun açık ve yeterince hızlı bir şekilde hedefimize doğru ilerlediğinden emin olmalıyız. Aksi halde yapmamız gereken işler var." ifadelerini kullandı.

FED'DE FAİZ ARTIŞI İSTEYENLERİN SAYISI ARTIYOR

Fed, 2026 boyunca politika faizini sabit tutarken, karar alıcılar arasında faiz artışı isteyenlerin sayısı artmaya başladı. Donald Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü savaş ile gümrük tarifelerinin körüklediği enflasyon, faiz artışı çağrılarının temel gerekçeleri arasında gösteriliyor.

Fed, temmuz ayındaki son toplantısında da faiz oranlarını değiştirmedi. Ancak faiz kararını veren komitedeki oy hakkına sahip üyelerin dörtte biri karara karşı çıkarak faizin derhal artırılmasını istedi.

"EKONOMİNİN PERFORMANSINDAN ETKİLENDİM"

Warsh, ABD ekonomisinin genel görünümüne ilişkin ise daha olumlu değerlendirmelerde bulundu.

"Bugün, güçlenmiş görünen ekonominin genel performansından etkilendim" diyen Warsh; şirketlerin sermaye harcamaları, kurumsal kârlar ve tüketici harcamalarındaki gelişmelere işaret etti.

Fed'in, enflasyonu uzun vadede yüzde 2 seviyesinde tutmanın yanı sıra maksimum istihdamı sağlama görevi de bulunuyor.

ABD'de istihdam artışının dönem dönem dalgalanmasına rağmen işsizlik oranı son bir yılda görece istikrarlı seyretti. Bu durumun arkasında yaşlanan nüfus ve net göçteki düşüşün yol açtığı demografik değişimlerin de bulunduğu belirtiliyor.

Warsh, "Fed'in ikili görevinin istihdam tarafında ülkemiz iyi durumda" dedi. Yüzde 4,1 seviyesindeki mevcut işsizlik oranının "tam istihdamla uyumlu" olduğunu düşündüğünü belirtti.

YAPAY ZEKA İÇİN ''TARİHİ DÖNÜM NOKTASI''

Warsh, yapay zeka teknolojisinin ABD ekonomisine etkilerine de değinerek mevcut dönemi "tarihte bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Fed, Warsh'ın göreve başlamasının ardından oluşturulan çalışma grubu aracılığıyla yapay zekanın verimlilik ve istihdam üzerindeki etkilerini inceliyor.

Warsh'ın konuşmasında Fed'in bağımsızlığı konusuna ise değinmemesi dikkati çekti. ABD Başkanı Trump, geçen yıldan bu yana Merkez Bankası üzerindeki baskısını artırırken, bu ay Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimini yenilemişti.

Trump ayrıca Warsh'ın selefi Jerome Powell'ı sık sık eleştirmiş ve yüksek enflasyona rağmen faiz oranlarının düşürülmesini istemişti.

Piyasalar, Jackson Hole konuşması öncesinde Warsh'ın ABD ekonomisine ve faizlerin izleyeceği olası yola ilişkin daha somut mesajlar vermesini bekliyordu.

Göreve geldiğinden beri para politikasına ilişkin daha az yönlendirme yapmayı tercih eden Warsh, faizlerin gelecekteki yönüne dair açık mesajlar vermekten kaçındı.

Warsh, bu yaklaşımını Jackson Hole'da da savundu.

"Gelecekteki politika kararları konusunda iletişimde şeffaflık kendi başına bir erdem değildir" diyen Warsh, "Politika yapıcıların faiz oranları konusunda örtülü taahhütlerde bulunmasının, karar verme zamanı geldiğinde doğru adımları atma özgürlüğümüzü sınırladığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.