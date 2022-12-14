Fed faiz artışlarını ne zaman durduracak?

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri yılın son faiz toplantısına dün açıklanan ve bir soğumaya işaret eden enflasyon verisi ile başlarken, Fed'in faiz artırımlarının hızını yavaşlatması ve martta faizler yüzde 5'e ulaşmadan artırımları tamamen durdurması bekleniyor.



Fed'in 2022'nin son politika toplantısında 50 baz puan büyüklüğünde artırıma gitmesi ve faizleri yüzde 4,25-4,5 aralığına yükseltmesi öngörülüyor.



Bu, haziran ayından bu yana gerçekleştirilen 75 baz puan büyüklüğündeki artırımlardan daha düşük olsa da merkez bankası tarihinde yine de büyük oranda bir artırım.

İKİ AY 25 BAZ PUAN DAHA ARTIŞ BEKLENİYOR



Piyasalar, ABD'de dün açıklanan verilerin tüketici fiyatlarının Kasım'da yaklaşık bir yılın en düşük artışını kaydettiğini göstermesinin ardından Fed'in 2023'teki ilk iki toplantısında faizleri 25 baz puan artıracağını ve sonrasında artırımları tamamen durduracağını fiyatlıyor.



Bazı yatırımcılar 2023 için öngördükleri son artırımın mart yerine mayısta da gerçekleşebileceğine ihtimal veriyor.