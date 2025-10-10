Fed faiz indirimlerini sürdürebilir

ABD merkez bankasının bir sonraki politika toplantısına üç hafta kala, etkili New York Fed Başkanı John Williams, bazı politika yapıcıların artan enflasyon konusundaki endişelerine rağmen,rağmen, faiz oranlarını tekrar düşürmekten çekinmeyeceğinin sinyalini verdi.



Williams, "İşgücü piyasasında daha fazla yavaşlama riski, çok odaklandığım bir şey" dedi. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret tarifelerinin birçok gözlemcinin beklediği kadar enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmadığını hissettiğini ve önümüzdeki dönemde ek bir yükseliş işareti görmediğini söyledi.



"İşgücü piyasası ve istihdam için daha fazla aşağı yönlü risk olduğunu düşünüyorum ve bu, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskin bir kısmını ortadan kaldırıyor" dedi.

