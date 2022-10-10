FED faiz kararı ne zaman? (2022 Ekim ayı FED faiz toplantısı takvimi)

FED faiz kararı ne zaman? sorusunun yanıtı, piyasayı yakından takip eden yatırımcıların gündemin yer almaya devam ediyor. FED Eylül ayında politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti. Ülkede yüksek enflasyon nedeniyle politika faizleri art arda beşinci kez artırılmış oldu.



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



FED’in sitesinde yer alan toplantı takviminde ekim ayı toplantısı bulunmuyor.



Toplantı takviminde yer alan tarihlere göre FED'in bir sonraki faiz kararını 1-2 Kasım 2022 tarihinde açıklayacak.



Yılın son FED toplantısı ise 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Aralık toplantısında FED ekonomik öngörülerini açıklayacak.

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?



Fed politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti. Ülkede yüksek enflasyon nedeniyle politika faizleri art arda beşinci kez artırılmış oldu.



PİYASALARIN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Son toplantıda FED üst üste beşinci kez faiz artırımına giderken ekonomistler kasım ayında 50 baz puanlık bir artış daha bekliyor.



FED Başkanı Powell karar sonrası yaptığı açıklamada faiz artırım hızının verilere bağlı olacağını söyledi.



Son toplantının ardından yaptığı açıklamada Powell, ana hedeflerinin enflasyonu yüzde 2 seviyesine getirmek olduğunu söyledi. 'Fiyat istikrarını sağlamak bizim sorumluluğumuz" ifadelerini kullanan Powell, "Fiyat istikrarı olmadan ekonomi çalışmaz" ifadelerini kullanmıştı.