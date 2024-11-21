FED faiz kararı ne zaman? 2024 yılının son faiz kararı açıklanacak
ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yılın son faiz kararı için heyecanlı bekleyiş başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından aralık ayı FED faiz kararının ne yönde olacağı merak ediliyor. 2024 yılının son faiz kararı yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Peki, aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde?
Aralık ayı FED faiz kararı için piyasaların gergin bekleyişi başladı. Kasım ayında faizde 25 baz puan indirime giden FED'in aralık ayı faiz kararı, yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Peki, yılın son FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde?
YILIN SON FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?
ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; Yılın son FED faiz kararı toplantısı 18 Aralık 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da aralık ayı faiz kararı açıklanacak.
ARALIK AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelesinin öngörülenden daha uzun sürebileceği endişesi tahvil piyasalarındaki alışların karşılanmasına neden olurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler zayıflamaya devam ediyor.
Buna göre, bankanın gelecek ay yüzde 52 ihtimalle 25 baz puan indirim yapacağı, yüzde 48 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı öngörülüyor.
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