FED faiz kararı ne zaman? 2024 yılının son faiz kararı açıklanacak

Aralık ayı FED faiz kararı için piyasaların gergin bekleyişi başladı. Kasım ayında faizde 25 baz puan indirime giden FED'in aralık ayı faiz kararı, yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Peki, yılın son FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde?



YILIN SON FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; Yılın son FED faiz kararı toplantısı 18 Aralık 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da aralık ayı faiz kararı açıklanacak.

