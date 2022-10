FED faiz kararı ne zaman? 75 baz puan faiz artışı bekleniyor (2022 FED kasım ayı PPK faiz kararı)

FED faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Üst üste faiz artırımlarına devam eden FED'in kasım ayında da faiz artışı yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. ABD'de kısa vadeli bonolardan çıkış hızlanırken, uzun vadeli tahvillere talep artmaya devam ediyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



FED’in sitesinde yer alan toplantı takvimine göre, ekim ayında FED faiz toplantısı bulunmuyor.



Toplantı takviminde yer alan tarihlere göre FED, bir sonraki faiz kararını 1-2 Kasım 2022 tarihlerinde açıklayacak.



Yılın son FED toplantısı ise 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Aralık toplantısında FED yeni yıldaki ekonomik öngörülerini açıklayacak.

PİYASALARIN KASIM AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Ülkede artan resesyon endişesiyle kısa vadeli bonolardan çıkış hızlanırken, uzun vadeli tahvillere talep artmaya devam ediyor.



Gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark, yaklaşık 3 baz puanla son 2 yılın en düşük seviyesinde bulunuyor.



Hafta başından bu yana yaklaşık 15 baz puan gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,09'da, 3 aylık hazine bonosu getirisi ise yüzde 4,06 seviyesinde bulunuyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek hafta yapılacak toplantıda Fed'in 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırımı yapılacağına yönelik beklentiler yüzde 48 seviyesinde bulunuyor.



Öte yandan, yoğunlaşan bilanço döneminde hisse bazlı hareketlerin artması dikkati çekiyor.



New York borsasının kapanmasının ardından bilançolarını açıklayan Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in ve Microsoft'un karlılıkları beklentilerin altında kaldı. Nasdaq endeksinde ağırlıkları yüksek olan Alphabet ve Microsoft hisselerin vadeli işlem kontratları yüzde 5'ten fazla değer kaybıyla işlem görürken, Nasdaq'ın endeks vadeli kontratında da düşüş yüzde 2'ye yaklaştı.



Bugünün bilanço takviminde ise Meta, Being, Ford Motor ve Kraft Heinz gibi şirketler bulunuyor.



Dün bu gelişmelerle New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 1,63, Nasdaq endeksi yüzde 2,25 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,07 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne düşüşle başladı.