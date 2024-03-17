FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED mart ayı PPK faiz kararı toplantısı)

Mart ayı FED Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantısı için tarih araştırmaları sürüyor. 2024 yılının ilk faiz kararını ocak ayında açıklayan FED, faizi 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Şimdi gözler yılın ikinci faiz kararına çevrildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez bankası (FED) mart ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 20 Mart 2024 tarihinde yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.
FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle bu hafta karışık bir seyir izlerken, gözler gelecek hafta Fed'in açıklayacağı faiz kararına çevrildi.
Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona gelinip gelinmediğine ilişkin soru işaretleri artarken, küresel anlamda gelecek dönem atılacak para politikalarına yönelik belirsizlikler de sürüyor.
Analistler, hafta içinde ABD'de açıklanan hem tüketici hem de üretici enflasyonunun tahminleri aşmasıyla Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik ihtimallerin zayıfladığını söyledi.
Para piyasalarında, Fed'in 19-20 Mart'ta gerçekleştireceği para politikası toplantısında, faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 7 ve haziranda yüzde 59 ile fiyatlanıyor.
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