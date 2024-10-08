FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 FED toplantı tarihi

Eylül ayında Fed ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz indirimine giderken, Rusya Merkez Bankası ve Brezilya Merkez Bankası faiz artırım kararı aldı. Japonya Merkez Bankası (BoJ), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise politika faizini sabit bıraktı. Tüm gözler şimdi Fed'in alacağı en son faiz kararı ve ardından piyasalara olacak etkisinde. İşte, 2024 Fed toplantı tarihi...



FED TOPLANTISI NE ZAMAN?



ABD Merkez Bankası (Fed) 2024 yılında 8 toplantı yapacak. Fed'in Ekim ayında planan bir toplantısı bulunmuyor.



Fed'in bir sonraki toplantısı ise 6-7 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Fed'in faiz kararının, 7 Kasım'da Türkiye saati ile akşam saatlerine açıklanması bekleniyor.



FED DÖRT YIL SONRA FAİZ İNDİRDİ



Fed, politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti.



Bankadan yapılan açıklamada, istihdam kazanımlarının yavaşladığına işaret edilerek düşük kalmaya devam etse de işsizlik oranının yükseldiği aktarıldı.



Açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediği ancak yüksek kalmayı sürdürdüğü belirtilerek enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru düştüğüne dair daha fazla güven kazanıldığı ve istihdam ile enflasyon hedeflerine ulaşma risklerinin kabaca dengede olduğuna karar verildiği ifade edildi.



Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, bu yıl toplamda 50 baz puan daha faiz indirimine gidebileceğini ortaya koydu.