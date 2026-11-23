Aralık ayı FED faiz kararı için tedirgin bekleyiş sürüyor. Küresel piyasaları doğrudan etkileyen FED faiz kararı öncesinde, yatırım kaybı yaşamak istemeyen yatırımcılar nakitte beklemeye başladı. FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde?

ARALIK AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) aralık ayı faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı 9 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 22.00'da açıklanacak.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Küresel piyasalarda, Asya'da teknoloji hisseleri öncülüğünde devam eden satış baskısına karşın ABD'de endeks vadeli kontratların pozitif seyretmesiyle yeni haftada yön arayışı öne çıkıyor.

Geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında sıkılaşma sürecini hızlandırabileceği endişeleri ve yapay zeka büyümesine ilişkin sorgulamaların dünya geneline yayılmasıyla küresel piyasalarda negatif bir seyir izlenmişti.

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi konusunda ilave faiz artışlarının muhtemelen uygun olacağı görüşü öne çıktı. Bazı üyelerin, enflasyon verilerinin tahminleri aşması durumunda aralıkta 25 baz puandan daha büyük bir artışın değerlendirilebileceği görüşünde olduğu tutanaklarda yer aldı.