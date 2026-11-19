FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler yılın son faiz kararında
19.11.2026 09:42
Yatırımcıların merakla beklediği FED faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu.
ABD Merkez Bankası (FED) aralık ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararı beklentisi belli oldu.
2026 FED aralık ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin faiz beklentisi merak ediliyor.
ARALIK AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (FED) aralık ayı faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; FED faiz kararı 9 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 22.00'da açıklanacak.
Aralık ayı FED faiz kararı beklentisi belli oldu.
ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarından alınan ilave faiz artışı sinyalleri ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin soru işaretlerinin varlığını korumasıyla karışık bir seyir izliyor.
Dün yayımlanan Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi konusunda ilave faiz artışlarının muhtemelen uygun olacağı görüşü öne çıktı. Bazı üyelerin, enflasyon verilerinin tahminleri aşması durumunda aralıkta 25 baz puandan daha büyük bir artışın değerlendirilebileceği görüşünde olduğu tutanaklarda yer aldı.