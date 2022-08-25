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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaların gözü kulağı FED toplantısında!

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı, piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından merak ediliyor. ABD Merkez Bankası (FED) Temmuz ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı yapıldığı açıklanmıştı. Şimdi de küresel piyasalar gözünü kulağını yapılacak olan yeni FED toplantısına çevirdi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Haberler - ntv.com.tr 25.08.2022 - 11:59

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaların gözü kulağı FED toplantısında!

En son Temmuz ayında gerçekleşen FED faiz kararı toplantısının ardından, ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkarmıştı.

FED Başkanı Jerome Powell, enflasyonu düşürmek için faiz artışlarına devam edeceklerinin sinyalini vermişti. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından Eylül ayında yapılacak olan toplantı birçok yatırımcı tarafından merakla bekleniyor.

Altın, dolar ve kripto para yatırımcıları tarafından beklenen FED faiz kararı toplantısı 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

SON FED KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed) Temmuz toplantısında beklendiği gibi 75 baz puanlık faiz artışına gitti. Bu karar sonrasında Fed, politika faizi oranını yüzde %2.25-2,50'ye yükseltti.

Fed’den yapılan yazılı açıklamada, FOMC’un enflasyon tehditleri konusunda çok endişeli olduğu belirtilirken, yüzde 2 enflasyon hedefine dönülmesine güçlü şekilde bağlı kalındığı hatırlatıldı.

Bilanço daraltmanın Eylül ayında da planlandığı gibi hızlandırılacağı aktarıldı.

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