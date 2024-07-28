FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz FED toplantı tarihi

2024 Temmuz ayı FED faiz kararı öncesinde, piyasaların bekleyişi sürmeye devam ediyor. FED'in yeni toplantısında nasıl bir karar vereceği ve piyasaların beklentisi sorgulanıyor. Temmuz ayının başlamasıyla vatandaşların bu kapsamdaki araştırmaları da hız kazandı. İşte, Amerika Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi...



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.



HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?



ABD Merkez Bankası, haziran ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu.



Fed üyelerinin 2024 için faiz indirim beklentisi 25 baz puana indi.



Fed yüksek enflasyonla mücadele kapsamında Mart 2022’den beri 11 kez faiz artırımına giderken, faizler 2001’den beri en yüksek seviyeye çıktı.



Fed, mayıs ayındaki toplantıda da faiz oranlarını değiştirmezken son aylarda enflasyonun hedefe doğru ilerleme kaydetmediğini bildirmişti.



FED BAŞKANI FAİZ İNDİRİMİ SORUSUNA YANIT VERMEDİ



Powell, iş gücü piyasasında beklenmedik bir zayıflama görülmesi halinde bankanın bir tepki verebileceğine işaret etti.



Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gitme ihtimaline ilişkin para piyasalarındaki fiyatlamaların sorulması üzerine ise Powell, "Herhangi bir toplantıyla ilgili şu ya da bu şekilde herhangi bir sinyal vermeyeceğim." dedi.



Kararlarını toplantıdan toplantıya alacaklarını yineleyen Powell, aynı zamanda bu kararların verilere dayalı olacağını vurguladı.



ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi Fed'in bir tarafı kayırdığına dair eleştiriler nedeniyle faiz oranlarını düşürmek istemeyeceği görüşlerinin de sorulduğu Powell, kararlarını gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine göre vereceklerini, siyasi düşünceleri dikkate almadıklarını kaydetti.