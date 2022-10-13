FED faiz kararı ne zaman? Piyasaların faiz beklentisi ne? (2022 Ekim FED faiz toplantısı takvimi)

FED faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Ekonomiyi yakından takip eden kişiler tarafından merakla beklenen FED faiz kararı toplantısı tarihi, FED'in sitesinde yer alan takvimle birlikte belli oldu. Öte yandan FED'in faiz kararının ne yönde olacağı, ekonomistler tarafından tartışılıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman? Piyasaların faiz beklentisi ne?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



FED’in sitesinde yer alan toplantı takvimine göre, ekim ayında FED faiz toplantısı bulunmuyor.



Toplantı takviminde yer alan tarihlere göre FED, bir sonraki faiz kararını 1-2 Kasım 2022 tarihlerinde açıklayacak.



Yılın son FED toplantısı ise 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Aralık toplantısında FED yeni yıldaki ekonomik öngörülerini açıklayacak.

FED'İN 75 BAZ PUANLIK ARTIŞA GİTMESİ BEKLENİYOR



ABD'de ağustosta yüzde 0,1 artan TÜFE'nin eylülde yüzde 0,2 yükselmesi, endeksteki yıllık artışın ise yüzde 8,3'ten yüzde 8,1'e gerilemesi bekleniyor.

Veri öncesi para piyasası fiyatlamalarında Fed'in kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yüzde 81 ihtimal veriliyor.



Yatırımcıların Fed'in tutanaklarındaki "enflasyonla mücadele için faiz artırımlarının devam edeceği" vurgusuna odaklanması ile dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,10, Nasdaq endeksi yüzde 0,09 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,97 seviyelerinden düşüşe geçerek yüzde 3,93'te dengelendi.

Dolar endeksi ise 113,3 seviyelerindeki yatay hareketine devam etti. ABD'nin endeks vadeli kontratları, yeni güne yükselişle başladı.