FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2022 Eylül ayı FED faiz toplantısı takvimi)

2022 eylül ayı FED faiz kararı için tarih araştırmaları sürüyor. Bu akşam yapılacak olan ilk FED toplantısı öncesinde piyasaların son durumu gözden geçiriliyor. ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yapılacak iki toplantı sonunda açıklanacak olan faiz kararı öncesi, piyasalarda tedirgin bekleyiş sürüyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yapılacak olan faiz kararı toplantısının tarihi belli oldu. FED eylül ayı faiz kararı toplantısı 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak.



FED faiz kararı toplantısının ardından Jerome Powell'ın 21 Eylül akşamı saat 21.00'dan sonra açıklama yapması bekleniyor.

KÜRESEL PİYASALARDA DALGA SEYİR SÜRÜYOR



Küresel piyasalarda, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı öncesi dalgalı seyir sürerken, bankanın agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile tahvil piyasalarından çıkış hızlandı.



Fed'in enflasyonla mücadelede ultra şahin para politikalarını sürdüreceği beklentileri piyasalara yön veren temel faktör olmaya devam ediyor. Bu durum pay piyasalarında oynaklığı artırırken, tahvil piyasalarından kaçışın hızlanması ile dün ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 3,97'yle Ekim 2007'den, 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,51'le Nisan 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.



Şahin Fed beklentileri ve resesyon endişeleri ile küresel çapta dolar talebi de gücünü korudu. Dolar endeksi dün 110,2 ile son 20 yılın zirvesine yakın seviyelere çıkmasının ardından bugün 109,7'de dengelendi.

Dolar endeksindeki yükselişle altının ons fiyatı dün 1.660 doların altını görürken, bugün 1.675 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise dün 87,6 dolarla 11 günün en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün 91,1 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARIN FAİZ BEKLENTİSİ



Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 82 ve yüzde 18 düzeyinde bulunuyor. Bankanın gelecek ayki toplantısı için ise en yüksek ihtimal yüzde 61 ile 50 baz puanlık faiz artırımına veriliyor.