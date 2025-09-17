Fed faiz kararını açıkladı: Aylar sonra bir ilk

ABD Merkez Bankası (Fed), Çarşamba günü politika faizini 0,25 puan düşürerek yüzde 4,00–4,25 aralığına çekti ve yılın geri kalanında kademeli indirimlere devam edileceğini açıkladı. İstihdam piyasasındaki zayıflama endişelerine karşı alınan karar, ABD Başkanı Donald Trump’ın atadığı üyelerin çoğunun desteğini aldı.

YENİ ÜYE MUHALİF KALDI

Daha önce Hazine Bakanlığı’nda kıdemli danışman olarak görev yapan ve Fed yönetim kurulu üyeliğine dün atanan Guvernör Stephen Miran ise, daha agresif bir 0,50 puanlık indirim yapılması gerektiği görüşüyle muhalif kaldı.

Fed, yılın kalan iki toplantısında 0,25’er puanlık iki indirim daha öngörüyor. Bu yaklaşım, ticaret politikalarının enflasyonu kalıcı biçimde artıracağı kaygılarının azaldığını; buna karşılık büyüme zayıflığı ve işsizliğin artma riskine daha fazla odaklanıldığını gösteriyor.

YENİ TAHMİNLER NE?

Yeni ekonomik tahminlere göre, enflasyonun 2024 sonunda yüzde 3 olacağı (hedefin hala üzerinde), işsizlik oranının yüzde 4,5 seviyesinde kalacağı ve büyümenin yüzde 1,6’ya yükseleceği öngörüldü.

Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası basın toplantısı düzenleyecek.



Trump’ın bazı atamaları (Christopher Waller, Michelle Bowman) bu kez faiz indirimi kararını desteklerken, Miran daha sert indirimler talep ediyor. Ayrıca Trump’ın görevden almak istediği Lisa Cook da toplantıya katılarak karara “evet” oyu verdi.

2025'TEKİ İLK FAİZ İNDİRİMİ

Geçmişte Fed, özellikle 2022–2023 döneminde, yüksek enflasyonla mücadele için faizleri hızla artırmış, ardından 2023 sonundan itibaren uzun süre faizleri sabit tutma yoluna gitmişti.

Ancak işsizlik oranındaki yükseliş sinyalleri ve büyümedeki yavaşlama nedeniyle, 2024 yazında faizleri sabit bırakma kararı almış, bu da bazı üyelerin muhalefetine yol açmıştı. Şimdi ise yeni karar, o dönemde öne çıkan “enflasyonu dizginlemek için sıkı kalma” yaklaşımından belirgin bir dönüş anlamına geliyor.

Fed’in daha düzenli ve kademeli faiz indirimlerine yönelmesi, önceki “bekle-gör” stratejisine kıyasla daha proaktif bir adım olarak değerlendiriliyor.



Fed, bu karardan önce beş toplantı boyunca faiz oranlarını sabit tutmuştu. Fed, 2025 yılında ilk kez faiz indirimi kararı aldı. Son olarak 2024 Aralık ayında politika faizi düşürülmüştü.

UZMANLAR NE DİYOR?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2025’teki ilk faiz indirimi yatırım çevrelerinde de geniş yankı buldu.

Quilter’dan Lindsay James, Powell’ın aylardır süren siyasi baskılar altında bu kararı almak zorunda kaldığını, işgücü piyasasındaki bozulmanın Fed’i köşeye sıkıştırdığını vurguladı. James ayrıca, Trump’ın daha büyük indirim taleplerinin sürdüğüne dikkat çekti.

"ZAYIFLAMAYA KARŞI ÖLÇÜLÜ BİR TEPKİ"

Charles Schwab UK’den Richard Flynn, kararın beklenen bir adım olduğunu, ancak istihdamdaki zayıflamaya karşı ölçülü bir tepki anlamı taşısa da işsizlik başvurularının son dört yılın en yüksek seviyesinde olmasının risk oluşturduğunu belirtti.

Capital Group’tan Ed Harrold, indirimin tahvil piyasaları için destekleyici olacağını, özellikle yüksek kaliteli şirket tahvillerinde cazip fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Moneyfarm’dan Richard Flax ise kararın kısa vadede hisse senetlerinde olumlu hava yaratabileceğini, fakat Fed’in hızlı bir gevşeme sürecine girdiği anlamına gelmediğini belirtti.

"BÜYÜME BEKLENDİĞİ KADAR HIZLANMAZSA STAGFLASYON RİSKİ VAR"

Isio’dan Rob Agnew, büyümenin beklendiği kadar hızlanmaması halinde stagflasyon riskinin doğabileceğini, ayrıca ABD’nin yüksek borçlanma ihtiyacının uzun vadeli faizleri yukarı itebileceğini söyledi.

Wealth Club’dan Isaac Stell DE, kararın “stratejik bir politika değişiminden çok siyasi bir taviz” gibi göründüğünü, bunun da Fed’in bağımsızlığı konusunda soru işaretleri yaratabileceğini kaydetti.