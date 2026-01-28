Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), bu yılki ilk toplantısında, beklentiler dahilinde faiz oranlarını sabit tuttu.

Fed’in 10’a karşı 2 oyla aldığı kararla politika faizi yüzde 3,50–3,75 aralığında bırakıldı.



Federal Açık Piyasa Komitesi’nde iki üye karara muhalefet etti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran ile Başkan Jerome Powell’ın yerine geçebileceği konuşulan Christopher Waller, 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılmasını savundu.

Karara ilişkin açıklamada, mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin "sağlam bir hızda" genişlemeyi sürdürdüğüne işaret ettiği belirtilen açıklamada, istihdam artışı düşük seviyelerde kalırken, işsizlik oranının bazı istikrar işaretleri gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, enflasyonun ise bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmayı amaçladığı vurgulanan açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek seyrini sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, bankanın hedeflerini desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığının yüzde 3,5-3,75 aralığında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

ART ARDA ÜÇ İNDİRİM KARARI ALINMIŞTI

Fed, geçen yılın ilk beş toplantısında politika faizini sabit tutarken, eylül, ekim ve aralık aylarında toplam 75 baz puan indirime gitmişti.

Böylece Fed, geçen yıl art arda üç faiz indirimi yapmasının ardından bu yılın ilk toplantısında politika faizini sabit tuttu.