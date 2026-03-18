Küresel piyasalar ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşı takip ederken ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı.

Fed faizi yüzde 3,50 ile 3,75 aralığında sabit bıraktı.

Böylece Fed son 3 faiz toplantısında faizi değiştirmemiş oldu.

Fed'in para politikası karar metninde, Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin belirsiz olduğu belirtildi.

BEKLENTİLER DE SABİT KALMASI YÖNÜNDEYDİ

ABD'nin içinde olduğu savaş enerji fiyatlarını olumsuz etkilerken dezenflasyon sürecinin sekteye uğramaması için Fed faizi değiştirmedi. Bu yıl için Fed'den bir faiz indirimi bekleniyor ve bunun da Aralık ayında gerçekleşecek toplantıda yapılması bekleniyor.

YILDA 8 KEZ FAİZ KARARI ÇIKIYOR

Fed yılda 8 defa faiz kararını açıklıyor. Önümüzde kalan 6 faiz kararının çoğunda Fed'in pas geçmesi bekleniyor.

TRUMP FAİZLERİN DÜŞMESİNİ İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in faizleri acilen düşürmesini isterken Fed Başkanı Jerome Powell'a her fırsatta ağır hakaretlerde bulunuyor.

FED'İN DİĞER FAİZ KARARLARI NE ZAMAN?

Fed 29 Nisan, 17 Haziran, 29 Temmuz, 16 Eylül, 28 Ekim ve 9 Aralık 2026 tarihlerinde faiz toplantısı yapacak.