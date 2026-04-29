Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (FED ), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.



Fed, politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.



BEKLENTİLER DE SABİT KALMASI YÖNÜNDEYDİ

Fed’in politika faizini yüzde sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Fed, ocak ve mart aylarında düzenlediği iki toplantıda da politika faizini sabit tutma kararı almıştı.

FED'İN DİĞER FAİZ KARARLARI NE ZAMAN?



Fed , 17 Haziran, 29 Temmuz, 16 Eylül, 28 Ekim ve 9 Aralık 2026 tarihlerinde faiz toplantısı yapacak.