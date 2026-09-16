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Fed faiz kararını açıkladı

16.09.2026 21:01

Son Güncelleme: 16.09.2026 21:15

Fed faiz kararını açıkladı
Anadolu Ajansı

Merakla beklenen faiz kararı belli oldu.

NTV - Haber Merkezi
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti. Böylece Fed, üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez faiz artırımına gitti.

Küresel ekonomik gelişmeler, ABD-İran savaşı , petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD ekonomisinde yükselme eğilimi gösteren enflasyon nedeniyle Fed'den faiz artışı bekleyenlerin sayısı artmıştı.

 

Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı ve faizi 0,25 artışla yüzde 3,75- 4 aralığında belirledi.