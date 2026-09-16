Fed faiz kararını açıkladı
16.09.2026 21:01
Son Güncelleme: 16.09.2026 21:15
Anadolu Ajansı
Merakla beklenen faiz kararı belli oldu.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti. Böylece Fed, üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez faiz artırımına gitti.
Küresel ekonomik gelişmeler, ABD-İran savaşı , petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD ekonomisinde yükselme eğilimi gösteren enflasyon nedeniyle Fed'den faiz artışı bekleyenlerin sayısı artmıştı.
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı ve faizi 0,25 artışla yüzde 3,75- 4 aralığında belirledi.