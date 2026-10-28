Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed ) faizleri değiştirmedi. Piyasa beklentilerine paralel olarak faiz yüzde 3,75'le yüzde 4 aralığında sabit kaldı.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz kararının 10'a karşı 2 oyla alındığı belirtildi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ile Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, 25 baz puanlık faiz artışından yana oy kullanarak karara karşı çıktı. Fed, para politikasının gelecekteki seyrinin belirlenmesinde daha fazla ekonomik verinin değerlendirilmesinin yararlı olacağını bildirdi.

Fed, "Enflasyon yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulunarak fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılığını yineledi.

Açıklamada, "Daha fazla bilginin birikmesi, enflasyonun Komitenin yüzde 2'lik hedefine zamanında geri dönmesini sağlayacak uygun para politikası duruşunun belirlenmesine yardımcı olacaktır." ifadelerine yer verildi. Fed böylece, gelecek dönemde atılacak para politikası adımlarında açıklanacak ekonomik verilerin belirleyici olacağı mesajını verdi.

Fed, ABD'de ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini belirtti. Ayrıca, verimlilik artışının güçlü olduğu ve sermaye yatırımlarının sağlam seyrini koruduğu vurgulandı.

Ekonomik belirsizliklerin yüksek düzeyde kalmasına rağmen yurt içi harcamaların dirençli olduğu ifade edildi.

İŞSİZLİK ORANINDA SINIRLI DEĞİŞİM

Fed, iş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmesinde, istihdam artışının iş gücü büyümesine paralel seyrettiğini bildirdi.

Bu gelişmelerin etkisiyle işsizlik oranının önemli bir değişim göstermediği kaydedildi.

Fed'in açıklaması, ekonomik büyümenin güçlü seyretmesine karşın Bankanın faiz politikasında yeni bir adım atmadan önce ek verileri değerlendirmeyi tercih ettiğini ortaya koydu.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 18 ARALIK'TA

Piyasalar Aralık ayında bir 25 baz puanlık artışı daha fiyatlıyor. Son enflasyon verileri , kalıcı fiyat baskılarına dair endişeleri pekiştirdi. ABD yıllık enflasyon oranı, Eylül ayında yüzde 3,7'ye yükselerek önceki iki ayın her birinde yüzde 3,4 olan seviyeden ve piyasa beklentisi olan yüzde 3,6'nın üzerinde gerçekleşti, bu durum büyük ölçüde enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı.

Bu arada, üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 6,3 artarak Aralık 2022'den bu yana en hızlı artışı kaydetti ve yüzde 5,3 olan beklentileri önemli ölçüde aştı. Yüksek petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sürdürmesi muhtemel olarak görünüyor.

Fed bir dahaki faiz kararını 18 Aralık 2026 tarihinde açıklayacak.