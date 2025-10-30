Fed faizi düşürdü, şimdi ne olacak?

ABD Merkez Bankası (Fed), çarşamba günü politika faizini 25 baz puan indirdi ve sınırlı Hazine tahvili alımlarını yeniden başlatacağını açıkladı.



Karar, para piyasalarında likiditenin azalmakta olduğuna dair işaretlerin ardından alındı. Yatırımcılar, faiz indiriminin iş gücü piyasasında yaşanabilecek yavaşlamayı dengelemeye yönelik bir hamle olduğunu belirtti.



Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankası yetkililerinin para politikası konusunda uzlaşmaya varmakta zorlandığını ve finansal piyasaların yıl sonunda başka bir faiz indirimi beklememesi gerektiğini ifade etti. Powell, faiz indiriminin iş gücü piyasasındaki yumuşamayı desteklemeye yönelik bir adım olduğunu vurguladı.



Piyasa tepkileri sınırlı kaldı. Uzman yorumları, Fed içindeki görüş ayrılıklarını ve piyasaların bu belirsizlikleri fiyatlamasını yansıtıyor.



Meskirow Currency Management kıdemli yatırım stratejisti Uto Shinohara, Schmid’in sert muhalefeti ve Powell’ın temkinli açıklamalarının, Aralık ayında bir sonraki adımın belirsiz olduğunu gösterdiğini söyledi. Truist Advisory Services baş yatırım sorumlusu Keith Lerner de Powell’ın tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu ve bu nedenle piyasaların Aralık indirimi beklentilerini revize etmesi gerektiğini belirtti.



Angeles Investments baş yatırım sorumlusu Michael Rosen, faiz indiriminin beklendiğini ancak Powell’ın açıklamalarının piyasadaki Aralık beklentilerini sınırladığını ifade ederken, SignatureFD baş yatırım sorumlusu Tony Welch, iş gücü piyasasının yumuşadığını ve tüketici güveninin düştüğünü, bunun Fed’in önceliğini enflasyon yerine iş piyasasını desteklemeye kaydırdığını söyledi.



Breckinridge Capital Advisors araştırma eş başkanı Nick Elfner, Fed’in işsizlik riskini enflasyon riskine tercih ettiğini vurgularken, Natixis baş ekonomisti Christopher Hodge, Schmid’in muhalefetinin toplantının en sürpriz unsuru olduğunu belirtti.

