Fed faizi indirecek mi? Komitede bölünme var

Barclays ekonomistleri Fed'in faiz oranlarını belirleyen FOMC'nin Eylül'de bir faiz indirimi yapıp yapmama konusunda bölünmüş olmaya devam ettiğini düşünüyor.



Barclays "Bize göre ana soru FOMC üyelerinin risk dengesinin enflasyondan tam istihdam görevine doğru kaydığı görüşüne sahip olup olmadığıdır." açıklamasında bulundu.



Bir araştırma bülteni yayınlayan ekonomistler, FOMC üyelerinden Waller, Bowman ve Miran'ın büyük olasılıkla bir indirimden yana olacaklarını tahmin ederken, Cook'un Eylül ayında bir indirimden yana olabileceğini ima eden yorumlar yaptığını belirttiler. Fed Başkanı Powell ve üyeler Williams, Jefferson, Barr ve Collins Eylül ayında muhtemelen blok halinde oy kullanacak ve onların görüşleri muhtemelen sonucu belirleyecek.



Powell'ın Temmuz ayında Jackson Hole'da yaptığı basın toplantısındaki şahin yorumlarını yinelemesi halinde Eylül ayında indirim beklentileri azalabilir. Öte yandan, FOMC üyelerinden gelecek açıklamalar piyasa beklentilerine karşı olmazsa, faiz indirimi ihtimali artabilir.