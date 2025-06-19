Fed faizi uzun süre sabit tutabilir

Capital Economics'ten Thomas Mathews, Federal Reserve'in (Fed) yatırımcıların beklediğinden daha uzun süre faiz artırımına ara verebileceğini ve bu nedenle Hazine getirilerinin yükselebileceğini belirtti.



Şirketin Asya Pasifik Piyasalar Başkanı, "Merkez bankasının faiz indirimlerine gelecek mayıs ayına kadar başlamayacağını düşünüyoruz" dedi. Bu görüş, Capital Economics'in özellikle kısa vadeli tahviller için bu yıla yönelik nispeten düşük beklentilerini destekliyor.



LSEG verilerine göre, para piyasaları halen bu yıl iki Fed faiz indirimi ve 2026 ortasına kadar en az bir indirim öngörüyor.

