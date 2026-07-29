Fed için karar günü geldi çattı, Kevin Warsh'un stratejisi merak uyandırdı

ABD Merkez Bankası'nın bugün tamamlanacak oturumların sonucunda faiz oranlarını sabit tutma kararı vermesi beklense de ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü savaşın körüklediği enflasyon artışı nedeniyle analistler, bazı finans politikacılarının faiz artırımından yana muhalefet edeceğini belirtiyor.

İki gün süren kapalı oturumların ardından, Fed 'in açık piyasa komitesi (FOMC), kararını bu akşam Türkiye saatiyle 21:00'da açıklayacak ve ardından Fed Başkanı Kevin Warsh bir basın toplantısı düzenleyecek.

CME'nin FedWatch izleme aracına göre, çoğu yatırımcı Fed'in faiz oranlarını üst üste beşinci toplantıda da sabit tutarak yüzde 3,50-3,75 seviyesinde kalmasını sağlayacağını beklerken faiz artırımına yönelik bahisler de yükseliyor.

Tüketici enflasyonu geçen ay yıllık bazda yüzde 3,5'e geriledi, ancak Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü ve son haftalarda yeniden çatışmaların yaşandığı savaş nedeniyle petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar yüzünden tekrar yükselmesi bekleniyor.

SIRA DIŞI BİR BELİRSİZLİK

Toplantının sonucuna yönelik belirsizlik alışılmadık bir durum ve bu belirsizlik, Warsh'ın merkez bankasının sunduğu ileriye dönük yönlendirme miktarını azaltmayı amaçlayan önerdiği reformların bir parçası olarak ekonomik görünüm hakkındaki görüşlerini kamuoyuyla paylaşmayı reddetmesinden kaynaklanıyor.

EY-Parthenon'un baş ekonomisti Gregory Daco, "Bu, Fed başkanının güncel planları ve düşünceleri hakkında hiçbir şey bilmediğimizden dolayı oldukça sıra dışı bir toplantı olacak" diye belirtti.

Göreve geldikten sonraki birkaç kamuoyu açıklamasında Warsh, komitenin fiyat istikrarını sağlamaya kararlı olduğunu açıklasa da bunu nasıl yapacağına veya ne zaman müdahale edebileceğine dair ayrıntılı bilgi vermedi.

SABIRLAR TÜKENİYOR

Daco, AFP'ye verdiği demeçte, "Diğer finans politikacılarının enflasyon konusunda sabrı tükeniyor ve enflasyon yakında yüzde ikiye doğru geri dönmezse bir çoğu, hatta neredeyse hepsi harekete geçmeye hazır" dedi.

Fed'in altı hafta önceki son toplantısından bu yana, birçok finans politikacısı, beş yıldan uzun süredir Fed'in uzun vadeli yüzde iki hedefinin üzerinde kalan enflasyon konusunda endişelerini dile getirdi.

Mart ayından bu yana, Trump'ın İran'a karşı başlattığı savaşın ardından küresel enerji ve gübre fiyatları hızla yükseldi ve bu fiyat artışlarının bir kısmı diğer ürünlere da yansıdı.

ABD Merkez Bankası Valisi Christopher Waller, 13 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Fed, 2021-2022 enflasyon döneminin tekrarını önlemek için para politikasını sıkılaştırmaya hazır olmalı" dedi.

Waller, "Dik dik bakmak haricinde bir şey yapmayarak enflasyonun solgun bakışlarımız karşısında erimesini beklemek bir seçenek değil." diye de eklemede bulundu.

MUHALAEFET GÖRÜŞLERİ NASIL?

Göreve geldiğinden beri, finans politikacılarının faiz oranlarına karar verirken "iyi bir aile kavgası" yapmaları gerektiğini savunan Warsh, bu haftaki toplantıda istediğini elde edebilir.

KPMG'nin baş ekonomisti Diane Swonk,"Yeni bir başkanımız olabilir, ancak eski yönetim, yıl başından bu yana ekonominin aldığı yön konusunda endişeli." diyerek faiz artırımı beklemese de muhalefet olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

Swonk, Fed'deki "şahinler" lakabıyla anılan, yüksek fiyatlarla mücadele etmek için faiz oranlarını yükseltmeyi uygun bulan finans politikacılarının sayısının artış gösterdiğini söylerken,"Fed'in şahin çekirdeği sadece daha katılaşmakla kalmadı, aynı zamanda genişledi," dedi.

Haziran ayına ait düşük tüketici enflasyonu rakamı, şimdilik finans politikacılarına nefes alma imkanı sağlasa da daha fazla fiyat artışı beklendiği için Swonk, yılın ilerleyen dönemlerinde iki faiz artırımı öngörüyordu.

ENFLASYON ENDİŞELERİ

Enflasyonun ne kadar yıpratıcı olabileceğini, düşük gelirli haneleri diğer kesimlere göre çok daha fazla etkilerken yüksek gelirli hanelerin ise enflasyondaki artışa rağmen tüketimlerinin güçlü kaldığını vurgulayan Swonk, bu durumun giderek daha da yaygınlaştığını belirtti.

Son aylarda İran'daki çatışmalarla körüklenen ABD enflasyonu, aynı zamanda pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Trump'ın yıkıcı gümrük tarifesi politikalarının tekrarlanan şoklarıyla da tetiklendi.

Swonk, enflasyon beklentilerinin hem hanehalkları hem de işletmeler için istikrarsız hale gelmesinden önce Fed'in finans politikacılarının yakında harekete geçmek isteyeceklerini söyledi; “Endişelenilmesi gereken şey, tekrarlanan şokların fiyat artırmanın ne anlama geldiğine dair bir kas hafızası oluşturması ve Fed'in de tam olarak bunu önlemekle görevli olmasıdır.” diye de ekledi.