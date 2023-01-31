Fed kararı öncesi New York borsası yeni haftaya nasıl başladı?

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının açıklanacağı haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.



Kapanışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,75 azalışla 33.723,61 puana geriledi.



S&P 500 endeksi yüzde 1,29 azalarak 4.018,18 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,96 kayıpla 11.393,81 puana indi.

Yatırımcılar, Fed'in çarşamba günü politika faizine ilişkin vereceği karara hazırlanırken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

"YÜZDE 25 ARTIRIMA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR"

Analistler, merkez bankalarının para politikası kararları, Alphabet, Amazon ve Apple gibi şirketlerin finansal sonuçları ve piyasa için önemli makroekonomik verilerin açıklanacağı haftaya yatırımcıların temkinli başladığını ifade etti.



Fed'in politika faizini yüzde 25 artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının da Bankanın gelecekteki para politikasına dair vereceği ipuçları açısından yatırımcılarca takip edileceğini belirtti.



Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 579 milyar dolardan 932 milyar dolara yükseltti.

