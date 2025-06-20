Fed kararı sonrası altında düşüş: 20 Haziran güncel altın fiyatları
ABD Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından altın fiyatları geçen haftaki yükselişin ardından haftaya düşüşle başladı.
ABD Merkez Bankası (Fed), merakla beklenen faiz kararını açıkladı.
Politika faizi yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutulurken, karar piyasalar üzerinde doğrudan etkisini gösterdi.
Jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde, özellikle İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim sürerken, altın fiyatları yeniden yatırımcıların odağına yerleşti.
Kararın ardından geçen hafta yukarı yönlü hareketlenen altın, yeni haftaya değer kaybıyla başladı. Serbest piyasada gram altın 4.278,56 TL, çeyrek altın ise 7.082,00 TL seviyelerinde işlem görüyor.
İşte 20 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla güncel altın satış fiyatları:
• Gram altın: 4.278,56 TL
• Çeyrek altın: 7.082,00 TL
• Yarım altın: 14.164,00 TL
• Tam altın: 28.189,03 TL
• Cumhuriyet altını: 28.199,00 TL
• Gremse altın: 70.688,75 TL
• Ons altın: 3.355,54 dolar
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