Fed kritik faiz kararını açıkladı

Küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararı geldi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed ) yeni başkanı Kewin Warsh liderliğinde toplanan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faizi değiştirmeme kararı aldı.

Böylelikle politika faizi yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutuldu.

Karar, 12 üyenin tümünün onayıyla kabul edildi. Açıklamada, bankacılık sisteminde bol rezerv bulundurma politikasının da sürdürüleceği belirtildi. Fed açıklamasında, Ortadoğu’daki çatışmanın da etkisiyle belirsizliğin yüksek seyrettiği, buna rağmen ekonomik faaliyetin güçlü hızda genişlemeyi sürdürdüğü kaydedildi. Verimlilik artışı ve sermaye yatırımlarının güçlü olduğu vurgulanan açıklamada, istihdam artışının iş gücündeki büyümeyle uyumlu seyrettiği ve işsizlik oranında sınırlı değişim görüldüğü ifade edildi.

Enflasyonun Fed’in yüzde 2’lik hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, bunun kısmen enerji dahil bazı sektörlerde fiyat artışlarına yol açan arz şoklarından kaynaklandığı bildirildi.

Fed, fiyat istikrarını sağlamaya kararlı olduğunu vurguladı. Öte yandan Fed yetkililerinin neredeyse yarısı, İran savaşının ardından petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş karşısında borçlanma maliyetlerini sabit tutmanın enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmek için yeterli olmayabileceği görüşüne yöneldi.

PROJEKSİYONLARA GÖRE FAİZ ARTIŞI GEREKEBİLİR

Çarşamba günü yayımlanan projeksiyonlara göre, Fed’in 19 politika yapıcısından 9’u bu yıl politika faizinin artırılması gerekeceğini düşünüyor. Üç ay önce yayımlanan önceki projeksiyonlarda hiçbir yetkili bu yönde görüş bildirmemişti. Bu 9 yetkiliden 6’sı, bu yıl birden fazla çeyrek puanlık faiz artışına ihtiyaç duyulacağını öngördü. Sekiz yetkili faizlerin değişmeden kalması gerektiğini belirtirken, yalnızca bir yetkili tek bir faiz indiriminin uygun olacağı görüşünü paylaştı. İsmi açıklanmayan bir Fed yetkilisi ise faiz patikasına ilişkin tahmin sunmadı.