Fed ne yapmaya çalışıyor?

Allspring Global Investments analistleri, Fed'in ekonomiyi destekleyen ancak enflasyonu dizginleyen dengeli bir gevşeme politikası izlemesinin hisse senedi piyasaları için kritik olduğunu belirttiler.



Bu yaklaşımın, resesyonu önlerken piyasanın gücünü korumasına ve geniş tabanlı büyümesine yardımcı olacağı öngörüldü.



George Bory ve John Campbell'a göre, Fed'in tarife belirsizliğine rağmen enflasyonu kontrol altında tutarken aynı zamanda bir durgunluğu önleyecek yeterli gevşemeyi sağlaması, hisse senedi piyasasının sağlam kalması ve geniş bir katılımda büyümesi için temel teşkil ediyor.



Ayrıca, sabit getirili piyasalardaki faiz oranlarının düşmesiyle birlikte, yatırımcıların daha yüksek getiri arayışıyla hisse senetlerine yönelmesinin, bu varlık sınıfının cazibesini artıracağı vurgulanıyor.