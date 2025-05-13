Fed ne zaman faiz indirecek? İşte tahmin

ABD ekonomisi küresel piyasaları yakından ilgilendiriyor. Dev yatırım bankası Goldman Sachs, Fed’in ne zaman faiz indirimine başlayacağına dair tahminde bulundu.



ABD ekonomisine yönelik enflasyon karmaşası, gümrük vergisi krizi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’a hakaretleri piyasa oyuncuları tarafından titizlikle inceleniyor.



Goldman Sachs, Fed’in faiz indirimi tahminini Temmuz ayından Aralık ayına çekti.



Banka resesyon ihtimalini de yüzde 35’e düşürdü.