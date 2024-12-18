Fed, politika faizini 25 baz puan düşürdü

ABD Merkez Bankası (Fed) yılın son toplantısında "faiz indirimine devam" dedi.



Fed, politika faizini 25 baz puan indirimle yüzde 4,25-4,50 aralığına çekti. Ekonomistlerin beklentisi indirim yapılması yönündeydi.

Cleveland Fed Başkanı dışında bütün üyeler faiz indirimine yönelik oy kullandı. Fed yetkililerinin geleceğe yönelik projeksiyonlarını ortaya koyan noktasal grafikte 2025 için 50 baz puanlık indirim öngörüldü.

Fed'den yapılan açıklamada, yılın başından bu yana iş gücü piyasası koşullarının genel olarak gevşediğine dikkat çekildi. Buna karşın işsizlik oranının yükseldiği ancak düşük kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerleme kaydetse de bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği, FOMC'nin istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede olduğu ifade edildi.



BÜYÜME VE ENFLASYON TAHMİNLERİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON



Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için eylülde öngördüğü yüzde 4,4'te sabit bıraktı. Fed'in federal fon oranına ilişkin 2025 yılı tahmini yüzde 3,4'ten yüzde 3,9'a, 2026 için yüzde 2,9'dan yüzde 3,4'e çıkarıldı. Bankanın 2027 yılına ilişkin faiz öngörüsü yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e, uzun dönem ortalama faiz beklentisi de yüzde 2,9'dan yüzde 3'e yükseltildi.



Nokta grafiği ise, Fed'in 2025 yılında toplamda 50 baz puan olmak üzere 2 faiz indirim yapabileceğini ortaya koydu.



Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 2,3'ten yüzde 2,4'e ve 2025 için yüzde 2,1'den yüzde 2,5'e revize edildi. Enflasyon tahminleri 2026 için yüzde 2'den yüzde 2,1'e yükseltilirken, 2027 için yüzde 2 olarak korundu.



Çekirdek enflasyona ilişkin tahminler bu yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e, 2025 için yüzde 2,2'den yüzde 2,5'e, 2026 için yüzde 2'den yüzde 2,2'ye çıkarıldı, 2027 için yüzde 2 olarak kaldı.



Büyüme tahmini bu yıl için yüzde 2'den yüzde 2,5'e, 2025 için yüzde 2'den yüzde 2,1'e yükseltildi. 2026 için büyüme tahmini yüzde 2 olarak korunurken, 2027 için yüzde 2'den yüzde 1,9'a düşürüldü.



İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl için yüzde 4,4'ten yüzde 4,2'ye, 2025 için yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e çekildi. 2026 için yüzde 4,3 olarak öngörülmeye devam edilen işsizlik oranı tahmini, 2027 için yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e yükseltildi.



FED KASIM'DA DA 25 BAZ PUAN İNDİRİME GİTMİŞTİ



Fed, kasım ayında faizi 25 baz puan indirerek yüzde 5'ten yüzde 4.75'e çekmişti. Piyasalar, ABD seçimleri arkasından gelen faiz indirim kararını bu yılki son faiz indirimi olarak yorumlamıştı.



Fed'den yapılan açıklamada, “Komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede olduğuna karar vermiştir.” ifadeleri kullanılmıştı.