Fed, Trump'ın kararı için mahkeme kararını bekleyecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden alma girişimi, başkanlık yetkileri ve merkez bankasının bağımsızlığı üzerine büyük bir hukuki tartışma başlattı.



Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Cook’u ipotek dolandırıcılığı iddiaları nedeniyle görevden aldığını duyurdu. Cook’un hukuk ekibi ise bu kararın yasal temele dayanmadığını belirterek mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.



Fed, yaptığı ilk resmi açıklamada, Yönetim Kurulu üyelerinin uzun, sabit sürelerle atandığını ve yalnızca “geçerli bir sebep” ile görevden alınabileceklerini hatırlattı. Kurum, yasalara uyacağını ve para politikası kararlarının bağımsız bir şekilde sürdürüleceğini vurguladı.



Senato tarafından onaylanan Cook, görevinden istifa etmedi ve çalışmalarına devam ediyor. Avukatı Abbe Lowell, Trump’ın kararının yasal bir zemine dayanmadığını ve doğrulanmamış iddialarla alındığını ifade etti. Fed “Bu yasa dışı eyleme karşı dava açacağız.” dedi.



Trump ise kararını savunarak, “Mahkeme ne derse uyarım” dedi ve yeni atamalarıyla Fed Yönetim Kurulu’nda çoğunluğu elde edeceğini öne sürdü. Bu durum, faiz indirimi çağrılarıyla uyumlu bir para politikası yönelimine yol açabilir.



Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai, Trump’ın 12 U.S.C. 242 sayılı yasa kapsamında yasal yetkisini kullandığını ve Cook’a yönelik “inandırıcı” suçlamaların dikkate alındığını söyledi.



Bu hukuki çekişmenin hızla mahkemeye taşınması ve nihayetinde ABD Yüksek Mahkemesi tarafından karara bağlanması bekleniyor. Dava, başkanın bağımsız kurumlar üzerindeki yetkileri konusunda önemli bir emsal oluşturabilir.