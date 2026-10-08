Fed tutanakları fırtına kopardı. Dolar kurunda kritik eşik aşıldı

Dolar endeksi 102 seviyesinin üzerinde kalarak, Nisan 2025'ten bu yana en güçlü seviyesine yakın seyretti. Son FOMC tutanakları, enflasyon risklerinin devam etmesi nedeniyle politika yapıcılar arasında şahin bir duruş sergilendiğini gösterdi.

Fed 'in Eylül ayı toplantısının tutanakları, 19 politika yapıcının tamamının Eylül ayındaki faiz artırımını desteklediğini, çoğunun ise yıl sonuna kadar bir artırımın daha uygun olacağına inandığını gösterdi.

Piyasalar genel olarak Fed 'in bu ay politika değişikliği yapmamasını beklerken, Aralık ayında faiz artırımı olasılığı şu anda yaklaşık yüzde 78 civarında. Yatırımcılar şimdi işgücü piyasasının sağlığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için en son haftalık ABD işsizlik başvuruları verilerini bekliyor.

ABD ve İran arasında potansiyel bir gerilimin tırmanması endişeleri ve Ortadoğu'dan petrol akışına yönelik devam eden riskler, ham petrol fiyatlarını yüksek ve enflasyon baskılarını yüksek tuttuğu için dolar , güvenli liman talebinden de faydalanmaya devam etti.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 49,1981 liradan başladı. Gün içinde en düşük 49,1955 lira, en yüksek de 49,2272 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 49,2143 liradan alıcı buluyor.